Уфа, , 09:22 — REGNUM Гражданин Киргизии приговорен в Самаре к 10,5 годам колонии за убийство. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 44-летний гражданина Киргизии в июле текущего года распивал со знакомым в его квартире спиртные напитки. В какой-то момент между приятелями возникла ссора. Обвиняемый нанес хозяину квартиры металлической трубой большое количеству ударов. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Отмечается, что данный приговор в законную силу не вступил.