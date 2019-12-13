Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM С начала сентября в Бурятии произошло 547 пожаров, на которых погибли четырнадцать человек, ещё семь получили травмы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, причиной всех происшествий стало неосторожное обращение с огнём.

«Из них 30 случаев — неосторожность при курении, зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный сон с непотушенной сигаретой в руке практически всегда заканчивается не только возгоранием жилья, но и гибелью человека», — добавили в ведомстве.

С началом отопительного сезона, в частном секторе в разы возросло число пожаров из-за печей. Только в ноябре печки стали причиной 47 пожаров, сумма ущерба от которых превысил 15 млн рублей.

Ещё 29 возгораний в ноябре произошло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. Ущерб от них составил более 5 млн рублей.

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