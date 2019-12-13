Мурманск, , 09:12 — REGNUM Специалистами ликвидировано открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске. Об этом 13 декабря сообщил источник в экстренных службах.

«Около пяти утра открытое горение было ликвидировано», — приводит ТАСС слова источника.

Также он отметил, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что возгорание на крейсере «Адмирал Кузнецов» повлияет на сроки его ремонта, так как придется проводить дополнительные работы. Предварительно, сроки сдачи корабля передвинут на конец 2022 года.