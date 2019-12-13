Магадан, Магаданская область, , 09:25 — REGNUM Проживая в Магаданской области, житель Липецкой области каким-то образом нашёл слитки золота, упакованные в обычные носки, и присвоил находку себе. Ему удавалось с незаконным грузом передвигаться про регионам, в итоге его задержали в Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приамурье к условному лишению свободы приговорён 61-летний мужчина за незаконное хранение золота, стоимостью свыше 9,3 млн рублей.

«В апреле 2019 года осужденный, проживающий в Магаданской области, обнаружил два тряпичных носка и пакет с семью металлическими слитками округлой формы, являющимися по заключению эксперта золотосеребряным сплавом, общей массой свыше 4,3 кг, содержащими драгоценный металл — химически чистое золото массой более 3,5 кг. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы без штрафа условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев», — сообщили в районном суде Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане задержали женщину, которая пыталась незаконно вывезти на территорию Казахстана более 1 кг золота, которое она спрятала в подгузнике внука.