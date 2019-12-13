Уфа, , 09:06 — REGNUM Пожарный извещатель спас жизнь человеку в Башкирии. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме в селе Староиликово Благовещенского района Башкирии поступило на пульт спасателям ночью 13 декабря.

Прибыв на место происшествия огнеборцы установили, что открытым огнем горит дом 5×6 метров. Спасатели в течение часа ликвидировали горение.

Как сообщают сотрудники МЧС, пожилой мужчина, который проживал в этом доме один, совсем недавно получил пожарный извещатель. Благодаря тому, что прибор сработал, мужчина смог вовремя проснуться и быстро покинуть дом.

Отмечается, что мужчина был обеспечен пожарным извещателем в рамках акции обеспечения одиноких престарелых граждан этими приборами.

Погибших и пострадавших нет.