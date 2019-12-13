Сямэнь, Китай, , 09:00 — REGNUM В городе Сямэнь провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась строящаяся станция метро, сообщает газета China Daily.

Инцидент произошёл на строящейся станции второй линии метро города в 21:50 по местному времени 12 декабря. В общей сложности 500 кв. метров дороги на улице Льюцуо ушло под землю. Два автомобиля оказались под завалами. Людям удалось успешно покинуть транспорт, людей под завалами нет.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека оказались под завалами грунта на строящейся линии метро в город Гуанчжоу на юге Китая 2 декабря.

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