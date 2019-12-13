Чеджу, Южная Корея, , 08:46 — REGNUM 12 декабря в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,1 балла произошло в 20:29:55 по местному времени в 36 км к востоку от города Чеджу, расположенного на одноименном острове. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.

По словам представителей метеорологической службы: «Вибрации от землетрясения были недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Отметим, что в текущем году на Корейском полуострове было зафиксировано более 80 землетрясений, магнитуда которых была более двух баллов.