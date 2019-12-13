Артёмовский, Свердловская область, , 08:43 — REGNUM На Урале перед судом предстанут два жителя Артёмовского, обвиняемых в похищении 12 чугунных крышек канализационных люков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Дело будет рассматриваться в Артёмовском городском суде.

По версии органов дознания, преступления были совершены в июле и августе 2019 года. В указанный период злоумышленники по предварительному сговору похитили чугунные крышки канализационных люков на улицах Дзержинского и Лесной. Нанесённый преступными действиями ущерб составил более 50 тыс. рублей.

Отметим, что с учётом того, что нанесённый ущерб не возмещён, органы дознания ходатайствовали об аресте автомобиля одного из обвиняемых.