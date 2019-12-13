Могадишо, , 08:46 — REGNUM Десятки боевиков из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу в Сомали. Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

Очевидцы рассказали, что вечером в четверг, 12 декабря, боевики ненадолго захватили базу Хилвейн к северу от столицы страны, Могадишо, уничтожили транспортные средства и сожгли здания перед тем, как покинуть базу.

По сообщениям военных источников, во время атаки правительственные войска произвели «тактический вывод военных», в результате чего один солдат был убит. Очевидцы также рассказали, что во время атаки погибли четверо мирных жителей.

По сообщениям боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), жертвами атаки стали четверо солдат вооруженных сил Сомали.

По информации журналистов телерадиокомпании, «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка, выступающая против поддерживаемого ООН правительства Сомали, была изгнана из Могадишо в 2011 году. Однако она по-прежнему контролирует сельские районы, регулярно совершает атаки в других городах Сомали.

Напомним, что во вторник, 10 декабря, боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали отель «SYL» возле резиденции президента страны.

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