Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:28 — REGNUM В Каменске-Уральске суд отклонил ходатайство осуждённого на длительный срок лишения свободы бизнесмена из Ревды Николая Смовжа об освобождении от наказания по болезни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решение принял Синарский районный суд с учётом заключения прокурора. Гособвинитель указал на то, что медицинский диагноз был поставлен осуждённому до задержания и заключения под стражу и не помешал ему «совершить ряд особо тяжких преступлений». Постановление может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Смовж приговорён судом к 19-ти годам лишения свободы 23 мая 2016 года. Он признан виновным в убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия, а также в организации особо тяжких преступлений.

Отметим, что у Николая Смовжа установлена группа инвалидности и ранее его защита уже ходатайствовала о досрочном освобождении в связи с заболеванием и ухудшением здоровья.

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