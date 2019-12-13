Уфа, , 08:31 — REGNUM Проверку по факту нарушения прав ребенка в Башкирии проводит республиканский Следственный комитет. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 12 декабря на одном из телеканалов был показан сюжет, в котором рассказывалось о проживающем в Башкирии семилетнем мальчике с тяжелым генетическим заболевании, которого уфимские чиновники якобы продолжительное время не обеспечивали жизненно важным препаратом. При этом они были обязаны заказывать для ребенка нужный ему препарат в полном объеме.

Отмечается, что в течение года ребенок получил лишь две ампулы из 26 положенных. Еще 2 ампулы ему подарила фармацевтическая компания.

По данному факту председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК России по Башкирии провести проверку по факту нарушения прав ребенка.

В настоящий момент следователи Башкирии выясняют все обстоятельства данного дела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.