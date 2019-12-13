Биробиджан, , 08:29 — REGNUM В Еврейской автономной области взят под стражу сотрудник полиции, подозреваемый в избиении двух граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудник полиции был задержан за применение физического насилия в отношении двух мужчин. В октябре 2019 года в областную больницу Биробиджана обратился местный житель с телесными повреждениями, где рассказал о совершении в отношении него преступления сотрудником полиции.

«В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник полиции, находясь на рабочем месте в специальном приёмнике для содержания задержанных лиц, применил в отношении обратившегося и ещё одного жителя областного центра физическое насилие с использованием специальных средств (наручников)», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

По указанным фактам следователем следственного отдела по городу Биробиджану СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении полицейского возбуждено 2 уголовных дела по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением специальных средств и насилия).

Как сообщало ИА REGNUM, с партией наркотиков в Югре был задержан сотрудник полиции из подразделения по борьбе с наркотиками.