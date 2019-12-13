Новосибирск, , 08:24 — REGNUM В Новосибирске из-за шалости детей с огнём произошёл пожар в квартире жилого дома в Кировском районе, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Возгорание в жилой двухэтажке на улице Бородина произошло накануне, 12 декабря. До приезда пожарных из горящей квартиры мать вывела троих малолетних детей, возрастом от 1,5 до 2,5 лет. Госпитализация им не потребовалась. Прибывшие на место пожарные эвакуировал из подъезда по лестничным маршам ещё семь человек, при помощи спасательных устройств — одного человека.

Установлено, что пожар начался в одной из комнат квартиры, где играли дети. Мать находилась в соседней комнате.

Площадь возгорания составила 7 кв. метров. Горели домашние вещи и мебель. Пожар тушили 13 человек.