Петропавловск-Камчатский, , 08:18 — REGNUM Над Камчаткой на 5,5 км поднялся пепел из кратера вулкана Ключевской, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Извержение вулкана Ключевской продолжается с 11 ноября. Ночью этого дня характер активности вулкана изменился впервые после трехлетнего молчания — были замечены выбросы раскаленной лавы. Как объяснили специалисты, началось вершинное извержение. В последний раз извержение Ключевского фиксировалось в 2016 году и продолжалось в течение семи месяцев.

13 декабря уровень опасности Ключевского для авиации определен как «оранжевый».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ждут извержения вулкана Авачинский. Там зафиксированы яркие вспышки. Туристов предупредили о недопустимости самостоятельных путешествий.