Красноярск, , 08:08 — REGNUM Имущество золотодобывающей компании «Сисим», на прииске которой в результате прорыва дамбы погибли люди, останется под арестом. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Арест на имущество компании был наложен Ленинским районным судом Красноярска в конце октября с целью обеспечения выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших, а также начисленных на компанию штрафов. Адвокатом компании была подана апелляция.

Как следует из сообщения, после рассмотрения материалов дела «суд апелляционной инстанции постановил оставить решение коллег Ленинского районного суда Красноярска без изменения, а жалобу адвоката в интересах ООО «Сисим» без удовлетворения».

Как сообщало ИА REGNUM, Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора к 21 ноября завершило проверку по факту произошедшей 19 октября аварии на участке горных работ ООО «Сисим», в результате которой погибли 17 человек, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Всего пострадали более 40 человек. Проверка показала, что разработка месторождения россыпного золота велась в нарушение принятых проектных решений, что, возможно, привело к аварийному разрушению каскада дамб, которое, в свою очередь, привело к затоплению вахтового посёлка и загрязнению реки Сисим.

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