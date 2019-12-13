Москва, , 07:45 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на МКАД. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Как следует из информации ведомства, трагедия произошла на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Стоящий у обочины грузовой автомобиль MAN был протаранен легковым автомобилем Peugeot Partner. Водитель легкового автомобиля в результате столкновения скончался на месте.

В районе столкновение частично ограничено движение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.