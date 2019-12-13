Курган, , 07:39 — REGNUM В Курганской области из-за неблагоприятных погодных условий возможна гололедица и снежный накат. Обильный снегопад и сильный ветер 13 декабря и последующие два дня сделают дороги Зауралья вдвойне опасными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УГИБДД России.

Водителям следует изменить стиль вождения на более спокойный, выбирать безопасную дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением и заносу автомобиля.

Сотрудники зауральского управления ГИБДД рекомендуют отказаться в эти дни от поездок на дальние расстояния, а молодым и неопытным водителям пересесть на общественный транспорт.