Богота, , 07:04 — REGNUM Трое солдат ранены в колумбийском муниципалитете Кубара результате взрыва автомобиля, заминированного членами повстанческой группировки Eln. Об этом 12 декабря сообщает восьмая дивизия армии Колумбии на странице в Twitter.

По данным военных, взрывные устройства, спрятанные в транспортном средстве, сработали в около полудня по местному времени. Местные издания уже сделали предположения, что целью боевиков была не группа военных, а расположенная недалеко от места происшествия военная база. Автомобиль взорвался раньше планируемого времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в результате взрыва грузовика, припаркованного около полицейского участка в западной части Колумбии, погибли три человека и десять получили ранения.

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