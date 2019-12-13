Екатеринбург, , 06:54 — REGNUM В Екатеринбурге стоимость проезда в городском общественном транспорте для пенсионеров снизится с 11,7 рублей до 9,3 рублей. Как сообщает информационный портал Е1, соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский.

Согласно документу стоимость проездного на один месяц останется прежней — 469 рублей. Увеличится лимит поездок с 40 до 50. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге увеличилась стоимость одной поездки в метрополитене с 28 рублей до 32 рублей.

Напомним, что одна поездка в наземном городском транспорте без льгот и скидок стоит 28 рублей.

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