с. Глубокое, , 06:48 — REGNUM Сегодня утром, 13 декабря, в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края произошёл пожар, который унёс жизни шестерых человек, четверо из которых дети.

Пожар в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, около полутора часов потребовалось спасателям для полной ликвидации огня, охватившего частный жилой дом. Личности погибших пока не установлены. Вероятной причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Пожар в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края унёс пожизни шестерых человек ГУ МЧС по Алтайскому краю

Тем временем, Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).