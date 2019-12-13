Барнаул, , 06:28 — REGNUM О гибели шести человек на пожаре в Алтайском крае 13 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Трагедия произошла ранним утром 13 декабря в селе Глубокое Завьяловского района. Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли.

На месте пожара работают сотрудники МЧС, следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета. Все обстоятельства случившегося и личности погибших устанавливаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установившаяся морозная погода значительно увеличила число трагедий на пожарах в Алтайском крае.

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