Братск, Иркутская область, , 05:58 — REGNUM По факту контрабанды леса неустановленными лицами на 16 млн рублей в Иркутской области возбудили семь уголовных дел. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Как следует из заявления, Братская транспортная прокуратура и следственный отдел Братского линейного отдела МВД России на транспорте установил, что неизвестные граждане, используя подставное юридическое лицо, вывезли в Китай, Таджикистан и Узбекистан пиломатериалы из незаконно вырубленной древесины.

Контрабандный вывоз осуществлялся с мая по октябрь 2019 года через Братский таможенный пост Иркутской таможни. Всего вывезено более 2 тыс. кубометров пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей.

По материалам проверки возбуждено семь уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере».

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