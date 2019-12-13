Благовещенск, , 05:53 — REGNUM Утром, 13 декабря, в Благовещенске служебная машина полиции совершила наезд на пешехода, переходившего улицу в неположенном месте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мужчина, 1990 года рождения доставлен в медицинское учреждение. Сообщается, что по предварительной информации, в момент перехода дороги на улице Театральной он был пьян.

В пресс-службе УМВД по Приамурью сообщили, что в настоящее время проводится проверка по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, попавшие на видео в социальных сетях пьяные полицейские были отстранены от исполнения своих обязанностей в Приморье.