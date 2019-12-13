Североуральск, Свердловская область, , 05:45 — REGNUM В Североуральске судом вынесен приговор в отношении молодого человека, обвиняемом в покушении на жизнь двухмесячного ребёнка. Подсудимый был полностью оправдан.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области изданию «КП-Урал», после получения результативной части решения суда, скорее всего, приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело для рассмотрения по существу было передано в суд в сентябре 2019 года.

По версии следствия, молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения выбросил в окно ребёнка, когда мать младенца отлучилась из дома. По счастливой случайности мимо окна проходил мужчина, который поймал двухмесячного ребёнка и он не получил тяжёлых травм.

Читайте ранее в этом сюжете: В Североуральске дело о выброшенном в окно младенце доведено до суда