Екатеринбург, , 05:23 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 8-летняя девочка. Как сообщает информационный портал Е1, девочка получила ушибы и была госпитализирована в детскую больницу.

Дорожный инцидент произошёл днём 12 декабря на улице Инженерной в тот момент, когда девочка переходила дорогу в неустановленном месте. По предварительным данным, она торопилась в школу и не дошла 100 метров до пешеходного перехода.

Ребёнка сбил «Форд», которым управляла женщина с шестилетним стажем вождения. По данным ГИБДД она двигалась со скоростью 20 километров час и перед столкновением успела затормозить, что позволило избежать серьёзных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за последние дни произошло несколько дорожно-транспортных происшествий в которых пострадали дети.

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