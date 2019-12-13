Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM Открыто движение автотранспорта еще на трех участках дорог в Сахалинской области, ранее закрытых по причине непогоды, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что с 11:30 по местному времени (03:30 по московскому) вновь открылось движение транспорта на дорогах Красногорск — Краснополье, Ильинское — Арсентьевка и Холмск — Новосибирское. В настоящее время остается закрытым для движения автотранспорта лишь участок дороги Невельск — Огоньки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря из-за сильной метели и гололедицы были закрыты четыре междугородные трассы на Сахалине. В тот день на остров обрушилась сильная метель со шквальным ветром.

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