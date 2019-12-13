Петропавловск-Камчатский, , 04:39 — REGNUM Пожар произошел в двухэтажном расселённом доме на улице Дзержинского в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что к моменту прибытия пожарных здание было сильно задымлено. Из-за того, что вход в дом был заблокирован, спасателям пришлось забираться на второй этаж по автолестнице. Отмечается, что в ходе тушения огня была угроза обрушения кровли, однако благодаря грамотным действиям пожарных этого удалось избежать. В результате пожара пострадало помещение площадью 60 квадратных метров на втором этаже, а также чердак на площади 30 квадратных метров. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 декабря произошел пожар в строящемся здании на курильском острове Итуруп. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

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