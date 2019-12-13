Мурманск, , 04:40 — REGNUM Причиной возникновения пожара на борту крейсера «Адмирал Кузнецов» могло стать попадание сварочной окалины на промасленную ветошь, которая была брошена в трюм корабля. Об этом 13 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, близкие к участникам ремонта крейсера.

По данным издания, во время проведения сварочных работ горячая окалина провалилась вниз по кабельному каналу и попала в трюм на оставленную там кучу мусора. Пламя сразу же перекинулось на электрокабели, что привело к крупному пожару.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте в Мурманске, возник пожар, ставший причиной гибели военнослужащего.

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