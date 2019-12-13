Южно-Сахалинск, , 04:02 — REGNUM Пожар произошел в строящемся здании на острове Итуруп Курильской гряды, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Сообщается, что спасатели прибыли на вызов через 5 минут, после поступления сигнала о пожаре на стройке на улице Пограничной села Китового. Огнем было охвачено помещение площадью в 20 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Хабаровской Дзержинского района Перми. В результате возгорания пострадали четыре человека. Отмечалось, что среди пострадавших был один ребенок.

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