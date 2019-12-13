Нижний Новгород, , 03:34 — REGNUM Выращивание мака, которым много лет кормили домашнюю скотину, обернулось для 79-летней жительницы Нижегородской области Александры С. уголовным делом по наркостатье, по которой её и осудили к восьми месяцам условно с испытательным сроком полгода. Объяснения пожилой нижегородки о том, что она мак иначе как корм для своих коз не воспринимает, для суда значения не возымели, в основу доказательной базы легло заключение экспертизы, в котором говорилось, что растение женщина пропалывали и поливала, а значит культивировала. Соседи Александры Егоровны возмущены, ведь мак в цветнике рос много лет и встречается во многих сёлах, как декоративная составляющая палисадников, а тут на склоне лет из заслуженной доярки сделали уголовницу. Об этом деле сообщила телекомпания НТВ.

Женщина сокрушается, что всю жизнь работала в колхозе, вела своё хозяйство и ни о каких наркотиков не помышляла, выращивая мак на корм козам. Животных пенсионерка держит, чтобы помогать шестерым детям и 14 своим внукам.

«Всю жизнь проработала в сельской местности. Коров доила. И нигде ничего не нарушала. А теперь привлекли, что я наркотики развожу», — пожаловалась Александра Егоровна журналистам НТВ.

Односельчане говорят, что мак растёт у всех и сажать в таком случае придётся всю деревню. А если подумать, то и большинство российских сёл. Ведь, если для полиции мак — это растение, содержащее наркотические средства, то для сельчан — привычный обитатель цветника да кормовая база для домашней живности.

Нижегородский участковый Евгений Жуков, пресёкший «преступление», разговаривать с журналистами не стал, заявив, что ему некогда. При этом за счёт «раскрытия» дела 79-летней Александры Егоровны в статистике ведомства появится запись о пресечении преступления об особо крупной партии наркотиков. Почти на премию тянет?

При этом и в пресс-релизе суда, в котором говорилось о приговоре, пожилая жительница Ковернинского района выглядит почти наркомафиози. В сообщении говорится, что в июле 2019 года сотрудники полиции обнаружили и изъяли почти 480 кустов мака. Пенсионерку признали «виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ, а именно в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в особо крупном размере».

Подобных случаев, когда сельские жители вдруг на склоне лет превращаются в наркопреступников, по России много. К примеру, в сентябре 2018 года 64-летний ветеран труда из деревни Пермского края получил один год условно за мак в огороде. Когда был оглашён приговор, депутат Госдумы Михаил Емельянов назвал его «вопиющим» и в беседе с агентством «Москва» предложил его отменить, а следователей уволить из органов «с позором».

»Нужно доказать умысел, что пенсионер выращивал мак на продажу. Я так понимаю, этого не было сделано, а было обвинение по факту того, на огороде нашли мак. Это проблема правоприменения», — цитирует депутата издание «Общая газета».

До этого в 2011 году 83-летняя жительница Челябинской области, принимая участие в конкурсе на самые благоустроенный двор, посадила полевые маки и чуть было не стала фигурантом уголовного дела, но обошлось — его возбуждать не стали, провели разъяснительную беседу.

Напомним, в России с 2004 года действует ежегодная оперативно-профилактическая операция «Мак». Так в Удмуртии в 2013 году в рамках неё сотрудники правоохранительных органов провели рейды по садово-огородным участкам жителей. Вещь, несомненно нужная, если бы не перегибы. К примеру, результатом такой операции в 2018 году, прошедшей в Курганской области, стало возбуждение уголовного дела в отношении 80-летней пенсионерки, у которой также на участке обнаружили 39 кустов этого растения. В основу обвинения легли результаты экспертизы по составу растения. Был ли вынесен приговор по этому делу неизвестно, но подозреваемой пожилая женщина побыть успела.