Биробиджан, , 03:29 — REGNUM Полсотни баранов и 48 голов крупнорогатого скота привлекли внимание сотрудников ГИБДД в Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате контрольно-надзорных мероприятий на посту ГИБДД «Амур» сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора и контроля Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО совместно с сотрудниками ГИБДД был остановлен автотранспорт, перевозивший 50 голов баранов и 48 голов крупного рогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов, рассказали в пресс-службе ветеринарного надзора.

Водитель заявил, что животные были приобретены в одном из частных фермерских хозяйств Еврейской автономной области для личного пользования. В целях не допущения распространения заболеваний общих для человека и животных, автотранспорт был возвращен обратно в ЕАО с требованием постановки сельскохозяйственных животных на изолированное ответственное содержание без права перемещения, продажи и убоя.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеринарный надзор заявляет, что из Приамурья полностью ушла африканская чума свиней.