Омск, , 03:12 — REGNUM Проводится доследственная проверка по факту нападения бродячих собак на мальчика в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Информация о том, что бродячие собаки покусали девятилетнего мальчика, появилась в региональных СМИ. По предварительным данным, это произошло в декабре 2019 года в Старом Кировске в Омске.

Прохожим удалось отбить ребёнка у стаи. Мальчика увезли в детскую городскую больницу, где ему обработали и ушили раны.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следствие намерено дать правовую оценку бездействию работников Спецавтохозяйства, которые должны отлавливать бродячих животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в России участились нападения бродячих собак на людей.