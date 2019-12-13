Веллингтон, , 02:58 — REGNUM Погибшие в результате извержения вулкана были обнаружены полицией Новой Зеландии. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Шесть тел были обнаружены на острове Уайт-Айленд», — говорится в сообщении.

Также, в сообщении полиции говорится, что в настоящий момент тела жертв находятся на борту спасательного судна «Веллингтон».

Ранее сообщалось, что в спасатели Новой Зеландии намеревались провести 13 декабря операцию по эвакуации останков погибших на острове Уайт-Айленд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Зеландии готовятся к эвакуации жертв извержения вулкана