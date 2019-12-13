Целинный район, Курганская область, , 00:42 — REGNUM В Курганской области житель Целинного района подозревается в истязании 9-летнего пасынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

По версии следствия, в период с января по октябрь 2019 года 32-летний подозреваемый постоянно причинял физические и психические страдания сыну своей жены от первого брака. За любое непослушание отчим избивал и унижал мальчика. В правоохранительные органы с заявлением обратилась учительница ребёнка, которой тот пожаловался на побои.

Было возбуждено уголовное дело по п."г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»).

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства преступления.