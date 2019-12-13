Ижевск, , 00:35 — REGNUM В Удмуртии выявили факт организации сети незарегистрированных автомобильных газозаправочных станций. Подозреваемым является 44-летний предприниматель, в отношении которого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в следственном упралвении СКР по республике.

По версии следствия, в течение нескольких лет сеть, включающая более десяти автозаправок, работала в районах региона. При этом опасные объекты не были зарегистрированы должным образом, отсутствовали лицензии, не соблюдались требования по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

До настоящего момента проведены осмотры газовых автозаправок, изъята необходимая документация. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Удмуртии работают девять газовых автозаправок, обеспечивая немногим более трети потребности региона. В октябре Удмуртия вошла в 27 регионов Российской Федерации, реализующих программу по развитию рынка газомоторного топлива. До конца 2024 года сеть АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции) в республике расширится до 25 объектов.