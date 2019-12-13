Ижевск, , 00:22 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту нападения на двоих школьниц по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, первое нападение произошло ранним утром 11 декабря на улице Азина. Неизвестный напал на 11-летнюю девочку, которая шла в школу. Мужчина схватил ребенка за плечо и потащил, угрожая убийством. Однако ребенку удалось вырваться и убежать.

Второй инцидент произошел через несколько минут на улице Фестивальная. Схватив 14-летнюю школьницу за шею, мужчина потребовал не кричать. девочке также удалось сбежать от злоумышленника.

При этом первое нападение запечатлела камера видеонаблюдения. Сейчас обе девочки и их родители опрошены, составлен фоторобот нападавшего. Проводятся необходимые мероприятия для установления личности преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре доследственная проверка проводилась по факту на падения на двоих восьмилетних школьниц в Нижневартовске. 14 ноября 32-летний мужчина в нетрезвом виде подошёл к двум восьмилетним школьницам и, предлагая им сладости, выспрашивал их домашние адреса. Затем мужчина схватил одну из девочек за руку, другая вырвалась и позвала на помощь. Проходившая мимо женщина пришла на выручку ребёнку.

Мужчине выписали штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Однако материалы были переданы полицейскими в СУ СКР по ХМАО для проверки.