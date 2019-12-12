Ижевск, , 23:43 — REGNUM В отношении 50-летнего начальника Службы гражданской защиты Удмуртии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Ранее он был задержан в Ижевске, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, с января 2017 года по настоящее время чиновник неоднократно получал от подчиненных взятки на общую сумму более 150 тыс. рублей за покровительство по службе.

6 декабря при передаче взятки в размере 45 тыс. рублей он был задержан сотрудниками управления ФСБ.

Глава службы по ходатайству следствия заключен под стражу. Следователи проводят обыски по его месту жительства, опрашивают подчиненных.

Уточняется, что наказание за данное преступление может быть назначено в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Удмуртии был задержан и арестован заместитель министра культуры республики, он подозревается по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, чиновник потребовал от одного из предпринимателей республики так называемый «откат» за способствование исполнению и пролонгации договора поставки с одним из учреждений культуры. При получении части взятки, общая сумма которой составила 280 тыс. рублей, чиновник был задержан.