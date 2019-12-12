Джерси-Сити, , 23:46 — REGNUM Убеждениями, основанными на ненависти руководствовались злоумышленники, открывшие стрельбу в американском штате Нью-Джерси. Об этом 12 декабря сообщил журналистам на пресс-конференции генеральный прокурор штата Гурбир Гревал.

Прокурор отметил, что обнаружены улики, указывающие на то, что это преступление было совершено на почве ненависти. Данный случай расследуется как потенциально относящийся к внутреннему терроризму. По мнению прокурора, преступление основано на ненависти к правоохранительным органам и на антисемитизме.

Прокурор округа Нью-Джерси Крейг Карпенито уточнил, что расследование было возглавлено Федеральным бюро расследований (ФБР) США. По данным прокуратуры, на месте происшествия было обнаружено взрывное устройство, которое в настоящее время изучается сотрудниками ФБР.

Напомним, стрельба в городе Джерси-Сити произошла 10 декабря. Двое злоумышленников застрелили сотрудника полиции на кладбище, а затем убили трёх человек в продуктовом магазине. После этого они вступили в перестрелку с полицейскими, а позже их нашли мёртвыми в магазине. Гепрокурор штата не уточнил, ликвидировали ли злоумышленников полицейские, либо это было самоубийство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате перестрелки в американском штате Нью-Джерси погибло шесть человек, в том числе один сотрудник полиции.

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