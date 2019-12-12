Нижний Новгород, , 22:41 — REGNUM В Кстовском районе задержаны семеро участников межрегиональной преступной группы по подозрению в хищении дизельного топлива путем криминальной врезки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

Криминальная врезка была расположена на магистральном нефтепродуктопроводе (МНПП) «Альметевск-Нижний Новгород», который принадлежит АО «Транснефть — Верхняя Волга».

По версии следствия, кража осуществлялась через металлический отвод, который был проложен на глубине около 2 метров протяженностью более 4 км и выходил на территорию промышленной базы, уточняет «НТА-Приволжье». Для дальнейшей реализации топливо перевозилось бензовозом Volvo. Общий объем похищенного топлива составил более 100 тонн. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года, на территории 13 регионов России в зоне ответственности компании «Транснефть-Верхняя Волга» было выявлено 67 несанкционированных врезок в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. Задержано 57 правонарушителей, которые стали фигурантами уголовных дел. В суды направлены материалы 11 уголовных дел в отношении 29 обвиняемых, рассмотрено 8 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечено 23 осужденных, в том числе — 17-ти назначены реальные сроки лишения свободы от 1 года до 6,5 лет.