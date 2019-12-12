Пермь, , 22:49 — REGNUM Четыре человека, в том числе один ребёнок, были госпитализированы в результате возгорания в пятиэтажном жилом доме в Перми. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Возгорание произошло в Дзержинском районе Перми в микрорайоне Железнодорожный на улице Хабаровской. Загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома.

Из дома самостоятельно эвакуировались 14 жильцов, ещё 12 вывели спасатели. В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе подросток 14 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время возгорание ликвидировано полностью. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации жилого дома на северо-востоке Москвы из-за пожара в одной из квартир.

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