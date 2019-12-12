Острава, Чехия, , 22:38 — REGNUM Число жертв расстрела людей в городе Острава (Чехия) увеличилось до семи, сообщила 12 декабря журналистам представитель администрации медучреждения Петра Петлахова.

Петлахова «Умерла находившаяся в критическом состоянии женщина, получившая тяжёлые ранения».

По словам сотрудницы администрации, одного из пострадавших сегодня, 12 декабря, выписали: лечиться он продолжит амбулаторно. Также в больнице остаются ещё двое пострадавших, здоровью которых ничто не угрожает.

Напомним, нападение на пациентов больницы в Остраве произошло 10 декабря. Мужчина открыл стрельбу по людям: погибли шесть человек, не считая самого стрелка. 17 декабря чехи почтят память погибших.

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