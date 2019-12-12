Домодедово, Московская область, , 22:25 — REGNUM Троих детей, оказавшихся на ледяном острове посреди пруда доставили на берег спасатели в деревне Белые Столбы в Подмосковье. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

По предварительной информации, дети играли на ледяном поле посреди пруда и не заметили, как лёд растаял и они оказались на ледяном острове. Дети сообщили о произошедшем по телефону родителям.

К месту происшествия была направлена группа спасателей, которая добралась до островка и спасла детей. Дети были доставлены на берег и переданы в руки родителей.

В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух детях, провалившихся под лёд в Волгоградской области. Один из детей погиб, второй ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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