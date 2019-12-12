Нижний Новгород, , 22:12 — REGNUM По факту безвестного исчезновение 14-летней жительницы Ульяновской области в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском следственном управлении СКР.

По данным следствия, последний раз девушку видели выходящей из школы в городе Инза 3 декабря. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Однако предположительно 4 декабря ее видели на остановке «улица Ларина» в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа из гостиницы на улице Лопатина ушли двое подростков 2004 и 2005 года рождения. В Нижний Новгород они прибыли на экскурсию в составе организованной группы в сопровождении педагогов из Кирова. По факту их исчезновения была начата доследственная проверка. 16 августа одни из подростков нашелся, его заметил местный житель по ориентировке.19 августа в полицию самостоятельно явился и второй пропавший. По его словам, он ушел из гостиницы, чтобы погулять по городу. А ночевал все это время в подъездах домов.