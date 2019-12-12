Москва, , 22:25 — REGNUM Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) был госпитализирован в состоянии комы прямо с занятий в вузе в Москве. Об этом 12 декабря сообщило агентство городских новостей «Москва».

Студент ВШЭ, житель Екатеринбурга, был доставлен в больницу города Москвы. У 20-летнего молодого человека диагностирована кома неясной этиологии.

По словам однокурсницы студента, во время занятий в аудитории корпуса вуза на улице Шаболовка молодой человек положил голову на стол так, что со стороны казалось, будто он уснул. Студента начали будить, но он не просыпался, и тогда ему вызвали бригаду скорой помощи.

В настоящее время молодой человек находится в реанимации. Выясняется, что могло послужить причиной впадения студента в кому.

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