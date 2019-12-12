Раменское, Московская область, , 22:25 — REGNUM Трое подростков отравились неизвестным веществом, двое из них погибли в Подмосковье. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Московской области.

Подростки были обнаружены в бессознательном состоянии 12 декабря в гаражном комплексе «Дубовая роща» городского округа Раменское в одном из гаражей. Подъехавшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть двоих из трёх подростков, третий был экстренно госпитализирован.

В настоящее время по факту гибели несовершеннолетних проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, подростки могли погибнуть от отравления неустановленным веществом.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подростке, который был найден на детской площадке в Москве в бессознательном состоянии. По предварительным данным, у подростка диагностировали отравление неизвестным химическим веществом.

Читайте ранее в этом сюжете: На детской площадке в Москве обнаружен школьник в бессознательном состоянии