Тюмень, , 21:22 — REGNUM В Тюмени из-под стражи освободили полицейских, обвиняемых в вымогательстве 85 миллионов рублей у предпринимателей. Об этом сообщает 72.RU.

По данным издания, снято лишь обвинение в вымогательстве, в деле остался коррупционный эпизод, который, в свою очередь, относится к делу бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова.

Напомним, Юрий Алтынов является фигурантом коррупционного дела и находится под домашним арестом.

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