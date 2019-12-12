Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Образцы конопли доставит на международную космическую станцию (МКС) космический корабль Space X Dragon Илона Маска в 2020 году. Об этом 12 декабря сообщает The Sun.

Образцы растения планируется доставить на МКС в марте 2020 года для использования в научных целях. Учёные хотят изучить на примере конопли гипотезу о мутации земных растений в космосе.

Как пояснил генеральный директор агротехнологической компании Front Range Biosciences Джонатан Во, целью исследования является изучение микрогравитации и влияния космических излучений на гены конопли. Растения пробудут на МКС в течение 30 дней, после чего будут отправлены для изучения на Землю. Учёные надеются установить, мутируют ли гены конопли под влиянием внешних факторов на МКС. Если мутации произойдут, то сохранятся ли они после возвращения на Землю, и возможно ли коммерческое применение мутировавших растений.

Уточняется, что на МКС отправлена легальная разновидность конопли, используемая в промышленности, с низким содержанием наркотического вещества. По прибытии на МКС семена растений будут высажены в теплице, за ними дистанционно будут наблюдать специалисты из Университета Колорадо.

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