Ницца, Франция, , 20:57 — REGNUM Напавшего на военных в городе Ницце (Франция) в 2015 г. Мусу Кулибали приговорили к 30 годам тюремного заключения, пишет 12 декабря Le Monde.

Вердикт был вынесен судом присяжных. Обвиняемый на суде в своём преступлении не раскаялся, хотя и признал его факт.

Кулибали объяснил, что совершил нападение из-за неприятия, которое он питает к евреям, а также к военным и полицейским. По его словам, в его планы не входило убийство: он напал на людей с ножом, чтобы нанести раны им на лица.

Напомним, нападение на военных, охранявших еврейский общинный центр в Ницце, произошло 3 февраля 2015 г. Двое получили лёгкие ранения.