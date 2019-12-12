Мурманск, , 20:56 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту пожара на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Дело возбуждено Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Установлено, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт.

По предварительным данным, при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание в одном из отсеков судна.

При пожаре пострадали 12 человек. Как минимум один человек погиб. Еще двое числятся пропавшими без вести.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей криминалистов.