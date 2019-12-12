Хасавюрт, Дагестан, , 20:50 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате хлопка газа в частном жилом доме в Дагестане. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в посёлке Винсовхоз города Хасавюрт в частном двухэтажном доме. По предварительным данным, хлопок газа произошёл в помещении бани.

В результате хлопка газа были госпитализированы двое взрослых и двое детей. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате взрыва бытового газа в частном доме в посёлке Избербаш в Дагестане. По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность газовой колонки.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД назвало причину хлопка газа в частном доме в Дагестане